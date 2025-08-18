Deprem Balıkesir-Sındırgı’da gerçekleşti

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4,2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem sabah saat 11.26’da meydana geldi ve yerin 6,72 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

İzmir’de de hissedildi

Deprem sadece Balıkesir’i değil, İzmir’de de hissedildi. İzmir’de yaşayan vatandaşlar kısa süreli sarsıntı hissederek korku yaşadı. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya ciddi hasar bilgisi paylaşılmadı.

AFAD uyarılarda bulundu

AFAD yetkilileri, deprem sonrası artçı sarsıntılara karşı vatandaşların dikkatli olmalarını ve olası risklere karşı önlem almalarını istedi. Ayrıca, yapıların güvenliği konusunda da vatandaşların duyarlı olmaları vurgulandı.

Uzmanlardan deprem uyarısı

Jeoloji ve deprem uzmanları, Ege Bölgesi’nin deprem kuşağında bulunduğunu hatırlatarak, vatandaşların acil durum çantalarını hazır bulundurmaları ve güvenli alanlarda beklemeleri gerektiğini belirtti.

Artçı sarsıntılara dikkat

Depremin ardından küçük çaplı artçı sarsıntıların devam edebileceği ifade edildi. Yetkililer, özellikle yaşlı ve çocukların bulunduğu ailelerin artçı depremlerden etkilenmemesi için güvenli alanlarda bulunmalarını önerdi.