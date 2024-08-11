Türk rock müziğinin sevilen grubu Zakkum, 23 Ağustos 2024 Cuma akşamı İzmir’in Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'nda dinleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Saat 21:00'de başlayacak olan bu özel konserde, grup, yıllardır dillere pelesenk olmuş şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirecek.

Zakkum, hit parçaları "Anason" ve "Ben Ne Yangınlar Gördüm" ile müzik dünyasında kalıcı bir yer edinmiş durumda. Grup, bu konserle İzmirli müzikseverlere nostalji dolu ve duygusal anlar yaşatmayı vadediyor. Sahne enerjisi ve duygu yüklü şarkılarıyla bilinen Zakkum, Bostanlı’daki bu performansıyla dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşatacak.