İkisi milli, Türkiye Şampiyonu olan tüm sporcularını "Kardeş kulübü" Altunspor'un Aliağa Belediyesi ile yaptığı işbirliği nedeniyle Altunspor'a veren Bostanlıspor, Edirne'deki Türkiye Şampiyonasında kalan tek lisanslı sporcusuyla mücadele etmek zorunda kaldı.

Şampiyonanın Lalapaşa Demirköy Meydanı'nda 2.4 KM. 55 M.'lik orta mesafe yarışında Bostanlıspor adına yarışan K55 kategorisinde Gülşeker Altun51.38'lik derecesiyle Türkiye Üçüncüsü oldu.

Bostanlıspor Başkanı Avni Erboy, Altunspor'un tüm sporcularını haklı gerekçe ile alması nedeniyle şampiyona öncesi bir anda sporcusuz kaldıklarını, bu neden ile de aldıkları oryantiring branşından çekilme kararlarını Türkiye Federasyon Başkanı Atilla'nın engellediğini, son anda tek lisansı vize ederek şampiyonaya katıldıklarını belirtti. Erboy, "Oryantiring sporundan vazgeçmeyeceğiz.

Yeniden yapılanacağız. Bu nedenle de şampiyona sonrasında çalışmalarımıza adeta sıfırdan başlayacağız. Bostanlı'daki okullardan sporcu bulacağız. Bize şu ana kadar destek olan Cengiz Altun'a da çok teşekkür ediyoruz. Bu sporun tanınmasında büyük emekleri olan, kulübümüze peş peşe Türkiye Şampiyonası ve madalyalar kazandıran antrenörümüz Harun Altun, antrenör sporcumuz Büşra Altun, milli sporcumuz Eymen Vatansever ile diğer tüm sporcularımıza hizmetleri için sonsuz teşekkür ediyor, yeni oluşum Aliağa Belediyesi-Altunspor işbirliğinde de başarılar diliyor, daha büyük başarılar bekliyoruz. Altunspor ile de her zaman kardeş kulüp ilişkimiz devam edecek" dedi.

