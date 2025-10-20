Menderes Belediyesi, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle Menderes Kaymakamı Cevat Çelik’in de katılımıyla kutlama programı gerçekleştirdi. Programda belediye başkan yardımcıları ve bürokratlar da yer aldı. Menderes’in muhtarları ile program ilçe meydanında Atatürk anıtına çelenk bırakma töreni ile başladı. Törenin ardından tüm muhtarlar Menderes Belediye Başkanı’nın öncülüğünde Şehit Ömer Halisdemir Parkı’nda düzenlenen kahvaltıda buluştu. Başkan Çiçek, muhtarlara günün anısına hediye taktim etti.

Menderes’te muhtarlarla tam bir uyum içinde çalıştıklarını ifade eden Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, “Muhtarlar yerel yönetimler ve kurumlar ile vatandaşlar arasındaki köprü gibidir. Bu nedenle yerelde hizmetin işleyişi ve vatandaş memnuniyeti için çok önemli bir roldedir. Biz, daima muhtarlarımız ile istişare halinde mahallelerimize en iyi hizmeti kazandırmak için çabalıyoruz.” İfadelerini kullandı.

Kendisinin de muhtarlıktan geldiğini hatırlatan Başkan Çiçek, “Ben de o yollardan geçtim. Muhtarlarımızın sorumluluğunu ve zorluklarını en iyi ben bilirim. Muhtarlarımızı da en iyi şekilde anlarım. Muhtarlığım döneminde elimden gelenin fazlasını yaparak daima halkın hizmeti için koşturdum. Şimdi de belediye başkanı olarak halkımıza hizmet ediyorum. Dolayısıyla vatandaşlarımızı mutlu, Menderes’imizi de geleceğe hazır edebilmek için onları en iyi anlayan başkan olarak muhtarlarımıza destek vermeye ve birlikte Menderes’i yükseklere taşımaya devam edeceğiz.” dedi.