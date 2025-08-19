Bostanlıspor’un oryantiring takımlarının antrenörü ve B+22A Türkiye Şampiyonu milli sporcusu Büşra Altun, Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından 2. Milli Takım Kampına antrenör olarak davet edildi. Bursa Keles Kocayayla Kamp Merkezi’nde başlayan çalışmalar 22 Ağustos’a kadar devam edecek.

Milli Takım Sporcularını Antrene Edecek

Büşra Altun, kampın ardından milli takım ile birlikte Bulgaristan’daki uluslararası Seeoc Güneydoğu Avrupa Şampiyonası’na katılacak sporcuları antrenör olarak hazırlayacak. Sporcuların performansını artırmak ve şampiyonaya eksiksiz şekilde hazır olmalarını sağlamak için görevini sürdürecek.

Bostanlıspor’dan Gurur Dolu Açıklama

Bostanlıspor Başkanı Avni Erboy, Büşra Altun’un hem sporcu hem antrenör olarak kulübün gururu olduğunu ifade etti. Başkan Erboy, “Büşra kulübümüzün altın değerindeki sporcusu ve antrenörü. Spor geçmişi büyük başarılarla dolu ve şampiyonluklar elde ediyor. Şimdi Milli Takımda antrenör olarak da başarısını kanıtlayacak. Yeni sezonda sporcu olarak Türkiye Şampiyonluklarını elde edeceğine hiç kuşkumuz yok” dedi.

Sporcu ve Antrenör Başarısı Bir Arada

Büşra Altun, Bostanlıspor’dan yetiştiği sporculardan biri olarak hem yarışmalarda zirvede kalmaya devam ediyor hem de antrenörlük başarısıyla Milli Takımın hazırlık sürecine katkı sağlıyor. Kulüp, Altun’un hem sporcu hem antrenör olarak ulusal ve uluslararası başarılarını sürdürmesini desteklemeye devam ediyor.