Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den istifasının ardından AK Parti’ye geçmesi, siyasetin en sıcak gündem maddelerinden biri oldu. Çerçioğlu’nun bu kararı sonrası CHP Genel Merkezi, Özgür Özel’in talimatıyla Aydın’da geniş katılımlı bir miting düzenledi. Ancak Ankara kulislerinde konuşulan yeni iddia siyaset gündemini daha da ısındırdı.

“Özel’i mahkemeye verdim”

Gazeteci Sinan Burhan, tv100’de katıldığı programda Çerçioğlu’nun kendisine yaptığı açıklamaları paylaştı. Burhan’ın aktardığına göre Çerçioğlu, “Özgür Özel’i mahkemeye verdim, çünkü bana ve namusuma laf etti” ifadelerini kullanarak hukuki süreç başlattığını söyledi.

“Ailemle ilgili ahlaksız haberler yapılıyor”

Çerçioğlu’nun ayrıca ailesine yönelik yıpratıcı haberlerden şikâyet ettiği öne sürüldü. Burhan, Çerçioğlu’nun sözlerini şöyle aktardı:

“CHP’den 10 bin vatandaş istifa etti. Bana tepki göstermek için çevre illerden belediye başkanlarını Aydın’a gönderdiler. Kalabalık taşıma yöntemine başvuruldu. Bu organizasyonlara bütçe ayrıldı. Özgür Bey’le İstanbul İl Başkanlığı’nda görüştüğümde, Kuşadası’ndaki imar rantını ve ailemle ilgili ahlaksız haberleri de kendisine söyledim. Ancak hiçbir yorum yapmadı.”

Kulislerde büyük yankı

Söz konusu iddialar CHP kulislerinde geniş yankı bulurken, Özgür Özel cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Çerçioğlu’nun gerçekten dava açıp açmadığı ve sürecin nasıl ilerleyeceği ise önümüzdeki günlerde netleşecek.