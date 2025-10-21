Didim açıklarında bottan denize düşen düzensiz göçmen, 12 saat boyunca hayatta kalmak için yüzdü. Balıkçılar tarafından kurtarılan göçmen, sahil güvenlik ekiplerine teslim edildi.

12 saat dalgalarla mücadele etti

Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında insanlık dramı yaşandı. Yunanistan’a geçmek isteyen bir grup düzensiz göçmen, gece saatlerinde lastik bota binerek denize açıldı. Ancak, henüz kimliği belirlenemeyen bir göçmen, kısa süre sonra dengesini kaybederek denize düştü.

Bot yoluna devam ederken denize düşen göçmen, karanlık suların içinde yardım beklemeye başladı.

Saatler süren mücadelede, yaklaşık 12 saat boyunca suyun üzerinde kalarak hayatta kalmayı başardı.

Balıkçılar fark etti

Sabah saatlerinde balık avına çıkan Didimli balıkçılar, saat 09.40 sıralarında denizde bir kişinin çırpındığını fark etti. Hemen yön değiştirerek göçmeni sudan çıkardılar. Bitkin halde tekneye alınan göçmen, ölüme terk edildiğini ve bottaki diğer kişilerin geri dönmediğini söyledi.

Durumun bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, balıkçılar tarafından kurtarılan göçmeni teslim alarak karaya çıkardı. Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Göçmenin ifadesine göre, bottaki diğer kişilerin Yunanistan’a doğru yol aldığı değerlendiriliyor. Ekipler, bölgede olası başka kayıpların olup olmadığını belirlemek için arama-tarama çalışmalarını sürdürüyor.