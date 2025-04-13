Kocaelispor – Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kocaelispor ile Yeni Malatyaspor 14 Nisan Pazartesi günü saat 20.00’de karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT Spor ve beIN Sports 2 kanallarından canlı yayınlanacak.
Kocaelispor - Yeni Malatyaspor maçı canlı yayın bilgileri
Trendyol 1. Lig’de 34. haftada heyecan devam ediyor. Yeşil siyahlılar, kendi sahasında Yeni Malatyaspor’u konuk edecek. Kritik maç, hem düşme hattındaki gelişmeler hem de Kocaelispor’un ilk 3 hedefi açısından büyük önem taşıyor.
Maç detayları
- Tarih: 14 Nisan 2025 Pazartesi
- Saat: 20.00
- Stadyum: Kocaeli Stadyumu
- Yayın Kanalı: TRT Spor (şifresiz) ve beIN Sports 2 (şifreli)
Yayın bilgileri
TRT Spor (Şifresiz Yayın)
- Digiturk: 86
- D Smart: 86
- Kablo TV: 133
- Tivibu: 85
- Turkcell TV+: 70
- Uydu: Türksat uydusu üzerinden şifresiz erişim
beIN Sports 2 (Şifreli Yayın)
- Digiturk: 78
- Kablo TV: 233
- İzleme: beIN Connect üzerinden online canlı izlenebilir.
Maç öncesi notlar
- Yeşil siyahlılar, geçtiğimiz hafta Adanaspor deplasmanından 4-1 galip ayrılarak moral buldu.
- Yeni Malatyaspor, ligde son sırada yer alıyor ve matematiksel olarak ligde kalma şansı çok az.
- İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Kocaeli ekibi3-1 kazanmıştı.
Kaynak: HABER MERKEZİ