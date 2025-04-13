Kocaelispor – Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kocaelispor ile Yeni Malatyaspor 14 Nisan Pazartesi günü saat 20.00’de karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT Spor ve beIN Sports 2 kanallarından canlı yayınlanacak.

Kocaelispor - Yeni Malatyaspor maçı canlı yayın bilgileri

Trendyol 1. Lig’de 34. haftada heyecan devam ediyor. Yeşil siyahlılar, kendi sahasında Yeni Malatyaspor’u konuk edecek. Kritik maç, hem düşme hattındaki gelişmeler hem de Kocaelispor’un ilk 3 hedefi açısından büyük önem taşıyor.

Maç detayları

Tarih: 14 Nisan 2025 Pazartesi

14 Nisan 2025 Pazartesi Saat: 20.00

20.00 Stadyum: Kocaeli Stadyumu

Kocaeli Stadyumu Yayın Kanalı: TRT Spor (şifresiz) ve beIN Sports 2 (şifreli)

Yayın bilgileri

TRT Spor (Şifresiz Yayın)

Digiturk: 86

86 D Smart: 86

86 Kablo TV: 133

133 Tivibu: 85

85 Turkcell TV+: 70

70 Uydu: Türksat uydusu üzerinden şifresiz erişim

beIN Sports 2 (Şifreli Yayın)

Digiturk: 78

78 Kablo TV: 233

233 İzleme: beIN Connect üzerinden online canlı izlenebilir.

Maç öncesi notlar

Yeşil siyahlılar , geçtiğimiz hafta Adanaspor deplasmanından 4-1 galip ayrılarak moral buldu.

, geçtiğimiz hafta Adanaspor deplasmanından 4-1 galip ayrılarak moral buldu. Yeni Malatyaspor , ligde son sırada yer alıyor ve matematiksel olarak ligde kalma şansı çok az.

, ligde son sırada yer alıyor ve matematiksel olarak ligde kalma şansı çok az. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Kocaeli ekibi3-1 kazanmıştı.