Bournemouth ile Manchester United, 27 Nisan 2025'te Premier Lig maçında karşılaşacak. Yayın saati, kanalı ve şifre bilgisi açıklandı.

Bournemouth ile Manchester United, İngiltere Premier Lig mücadelesinde karşı karşıya geliyor. 27 Nisan 2025 Pazar günü oynanacak olan Bournemouth - Manchester United maçı, futbolseverlerin yakın takibinde. Karşılaşmanın yayın saati, yayıncı kanalı ve şifre bilgileri belli oldu. Maç, Bein Sports beIN Connect kanalından şifreli olarak canlı yayınlanacak. Başlama saati ise 16:00 olarak açıklandı.

Bournemouth-Manchester United maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Bournemouth ile Manchester United arasında oynanacak İngiltere Premier Lig maçı, Bein Sports beIN Connect kanalından canlı yayınlanacak. Yayın, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli şekilde izlenebilecek.

Bournemouth-Manchester United maçı saat kaçta başlayacak?

Bournemouth - Manchester United karşılaşması, 27 Nisan 2025 Pazar günü saat 16:00'da başlayacak.

Bournemouth-Manchester United maçı nerede oynanacak?

İngiltere Premier Lig karşılaşması, İngiltere'nin Bournemouth kentinde bulunan Vitality Stadyumu'nda oynanacak.

Bournemouth-Manchester United maçı canlı yayın bilgileri

Bein Sports beIN Connect Canlı Yayın Detayları:

Platform: Bein Sports beIN Connect

Şifre: Şifreli

Erişim: Türksat uydusu ve internet üzerinden izlenebilir.

Bein Sports beIN Connect platformuna ulaşmak için tıklayın.

Maç Bournemouth vs Manchester United Tarih 27 Nisan 2025 Pazar Saat 16:00 Yayıncı Kanal Bein Sports beIN Connect Yayın Şifresi Şifreli Stadyum Vitality Stadyumu, Bournemouth

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