Chelsea ile Barcelona, 27 Nisan 2025'te UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Yarı Final maçında karşılaşıyor. Maçın yayın saati ve kanalı belli oldu.

Chelsea ile Barcelona, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Yarı Final mücadelesinde karşı karşıya geliyor. 27 Nisan 2025 Pazar günü oynanacak olan Chelsea - Barcelona maçı, futbolseverlerin ilgi odağında. Karşılaşmanın yayın saati, yayıncı kanalı ve şifre bilgileri açıklandı. Maç, DAZN Women's Football Youtube kanalı üzerinden şifresiz olarak canlı izlenebilecek. Başlama saati ise 16:00 olarak duyuruldu.

Chelsea-Barcelona maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Chelsea ile Barcelona arasında oynanacak UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Yarı Final maçı, DAZN Women's Football Youtube kanalından canlı yayınlanacak. Maç, internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilecek.

Chelsea-Barcelona maçı saat kaçta başlayacak?

Chelsea - Barcelona karşılaşması, 27 Nisan 2025 Pazar günü saat 16:00'da başlayacak.

Chelsea-Barcelona maçı nerede oynanacak?

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Yarı Final mücadelesi, İngiltere'nin Londra kentinde bulunan Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak.

DAZN Women's Football Youtube Canlı Yayın Detayları:

Platform: Youtube (DAZN Women's Football)

Şifre: Şifresiz

Erişim: İnternet üzerinden izlenebilir.

DAZN Women's Football Youtube Kanalı'na ulaşmak için tıklayın.

Maç Chelsea vs Barcelona Tarih 27 Nisan 2025 Pazar Saat 16:00 Yayıncı Kanal DAZN Women's Football Youtube Yayın Şifresi Şifresiz Stadyum Stamford Bridge, Londra

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