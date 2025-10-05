Türkiye'nin prestijli sportif balıkçılık etkinliklerinden biri olarak kabul edilen turnuva, amatör ve profesyonel balıkçıları Çeşme'de buluşturdu. Bu yıl turnuvaya 40'tan fazla tekne ve 300'ün üzerinde sporcu katıldı. Etkinlik, kış sezonuna girdiğimiz bu günlerde 12 ay turizm hedefiyle hareket Çeşme'ye büyük katkı sağladı.

Orhan Belge: 'Çeşme turizmine katkı koyuyoruz'

Boyalık Beach Hotel Genel Müdürü Orhan Belge Çeşme'nin doğal güzellikleri ve kültürel zenginlikleriyle ülkemizin gözde destinasyonlarından biri olduğuna dikkat çekerek, Boyalık Beach Hotel olarak her anlamda Çeşme'ye katkı sunmak için çalıştıklarını söyledi. Belge, turnuvaya verdikleri desteğin yalnızca bir sponsorluk değil, aynı zamanda sorumluluk olduğunu da belirterek, 'Katılımcılar 3 gün süren etkinlikte deniz turizminin farklı bir yönünü deneyimleme şansını yakaladılar. Turizmin çeşitlenmesine destek vermeyi önemsiyoruz. Önümüzdeki süreçte de Çeşme'de spor, kültür ve çevre odaklı projelerin yanında olacağız' dedi.