Başkan Kınay 'Karabağlar'da spora ve gençliğe yatırım yapmayı sürdürüyoruz'

Karabağlar'da spora ve gençliğe yatırım yapmayı sürdürdüklerini belirten Başkan Helil Kınay Bugün 24 antrenörümüzle 8 bin çocuğumuza ulaşıyoruz; ancak biliyoruz ki bu yeterli değil. Çocuklarımız spora dokundukça aileleri de bu sürece katılıyor ve hep birlikte büyüyoruz. Mahallelerimizde düzenlediğimiz basketbol, yüzme ve özel gereksinimli çocuklar için hazırladığımız kurslarla hem spor sevgisini aşılıyor hem de gelişimlerine katkı sunuyoruz. Amacımız; tüm çocuklarımıza, gençlerimize, kadınlarımıza ve spora emek veren herkese ulaşmak, onlara dokunurken ailelerine de güç katmak' dedi.

Uzundere Atatürk Gençlik ve Spor Merkezini yıl bitmeden hep birlikte açacağız

Karabağlardaki spor tesislerinin planlanması ve geliştirilmesi konusunda Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Bakanlıkla çalışmaların sürdüğünü belirten Kınay 'Uzundere Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi, bu yıl bitmeden hizmete girecek ve yalnızca Karabağlar'ın değil, İzmir'in sporuna da büyük katkı sağlayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte attığımız bu adımları büyüterek sürdüreceğiz' diye konuştu.

Kınay son olarak 'Bu süreçte emeğini ortaya koyan herkese teşekkür ediyor, geleceği omuzlayacak çocuklarımıza aydınlık bir yol diliyorum. Bugün, Medeni Kanun'un kabulünün 99. yılı; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve tüm kadınlara, çocuklara, gençlere şükranlarımı sunuyorum' diyerek konuşmasını noktaladı.

Diğer konuşmacılar

İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Efkan Muhtar, yeni tesislerin çocukların gelişimine katkı sağlayacağını belirterek Başkan Kınay'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Karabağlar Amatör Kulüpler Birliği Başkanı Cihan Demir ise ilçede 2 binden fazla sporcunun faaliyet gösterdiğini belirterek 'Altyapıda eksiklikler olsa da yetkililerin çalışmalarıyla ilerleyen dönemde spor alanları artırılacak. Belediye desteğiyle sezon açılışı başarıyla gerçekleştirildi' dedi.

TFF İzmir İl Temsilcisi Selçuk Ergeldi ise 'Hedefimiz çocuklar için güvenli ve çok amaçlı spor alanları oluşturmak. Futbol sahaları sadece spor için değil, afet anında geçici yaşam alanı olarak da önemli' diye konuştu.

Konuşmaların ardından tören, Başkan Kınay'ın sembolik çeki Amatör Kulüpler Birliği yöneticilerine vermesi ve sporcularla bir araya gelmesiyle sona erdi. Tören sırasında Başkan Kınay'a çiçek ve plaket takdim edildi.