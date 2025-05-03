Muğla’nın Menteşe ilçesi Karabağlar Yaylası’nda doğa yürüyüşü yapan 55 yaşındaki bir vatandaş, toplam ağırlığı 1 kilo 800 gramı bulan iki adet dev kuzu göbeği mantarı buldu. Ender rastlanan bu büyüklükteki mantarlar, görenleri hayrete düşürdü.

Doğada dev keşif: 1.8 kiloluk kuzu göbeği

Süpüroğlu mevkiinde doğa gezisi yapan vatandaş, yerde dikkat çekici büyüklükte iki kuzu göbeği mantarı gördü. Mantarların toplam ağırlığı 1 kilo 800 gram olarak ölçüldü. Uzmanlar, bu boyutta bir kuzu göbeği mantarının nadir görüldüğünü belirtiyor.

“Hayatımda böyle bir şey görmedim”

Doğada mantar ararken bu iki dev mantarı fark ettiğini ifade eden vatandaş, "Hayatımda bu kadar büyük kuzu göbeği görmedim. Görenler de inanamıyor, herkes şaşkınlık içinde" diyerek yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi.

Kuzu göbeği mantarı nedir?

Kuzu göbeği mantarı, yüksek besin değeri ve aromatik tadı nedeniyle gurme mutfaklarda tercih edilen bir mantar türüdür. Özellikle ormanlık alanlarda, bahar aylarında kendiliğinden yetişir. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde doğal olarak bulunabilse de, bu denli büyük boyutlara çok nadiren ulaşır.