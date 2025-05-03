Coca-Cola, Fanta, Sprite, Cappy ve Fuse Tea gibi sık tüketilen içeceklerin bazı ambalajlarına 5 TL’ye kadar zam yapıldı. Fiyat artışı, Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar tarafından kamuoyuna duyuruldu.

Gazlı içeceklere 5 TL’ye kadar zam

TBYD Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bazı gazlı ve aromalı içeceklerin fiyatlarının yeniden güncellendiğini belirtti. Dündar’ın aktardığına göre, özellikle kutu ve 1 litrelik içecek gruplarında 5 TL’ye varan artışlar uygulandı.

Dündar’ın paylaştığı zam listesine göre artış yapılan bazı ürünler şu şekilde: