Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde meydana gelen korkunç iş kazasında, 24 yaşındaki Hasne El Asada, çalıştığı tavuk yemi üretim fabrikasında boynunu makineye kaptırarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı ve 2 şüpheli gözaltına alındı.

Eşinin çabası yetersiz kaldı

Kaza, akşam saatlerinde Bismil ilçesine bağlı Köseli Mahallesi’ndeki tavuk yemi üretim fabrikasında gerçekleşti. Suriye uyruklu Hasne El Asada, çalıştığı sırada tavuk yemi üretim makinesine boynunu kaptırdı. Olayı fark eden eşi, Hasne'yi hemen aracıyla Bismil Devlet Hastanesi’ne götürdü. Ancak tüm müdahalelere rağmen genç kadın kurtarılamadı.

Soruşturma devam ediyor

Hasne El Asada'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, fabrikada görevli 2 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma derinleştirilirken, kazanın nedenine ilişkin incelemeler devam ediyor.