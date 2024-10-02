Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde yaşanan kazada, ticari taksi ve minibüsün çarpışması sonucunda 1’i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Minibüs, çarpmanın etkisiyle kaldırımdaki parke taşına vurduktan sonra yan yatarak refüjdeki ağaca çarparak durabildi.

Çarpışma sonrası araçlar savruldu

Kaza, Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi 100. Bulvar üzerinde Konyaaltı istikametine seyreden iki aracın çarpışmasıyla meydana geldi. Ali Y. idaresindeki 07 T 1932 plakalı ticari taksi, Ercan Ö. (49) yönetimindeki 07 AYZ 213 plakalı Hyundai minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüs yan yatarak kaldırımdaki ağaca çarptı.

İtfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü kurtardı

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine kısa sürede itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Takside sıkışan sürücü Ali Y., itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Minibüste bulunan sürücü Ercan Ö. ve oğlu Çınar Ö. de hafif yaralı olarak sağlık ekiplerine teslim edilip hastaneye sevk edildi.

Araçlar çekici ile kaldırıldı

Kazada, halıcı olduğu öğrenilen Ercan Ö.'nün minibüsünde bulunan halılar, olay yerine gelen arkadaşları tarafından başka bir araca nakledildi. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırılarak yol trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.