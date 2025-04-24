Uyku, yalnızca dinlenmek için değil, genel sağlığı korumak için de vazgeçilmez bir süreç. Ancak yapılan bazı yanlışlar, gece uykusunu bir dinlenme sürecinden çıkartıp, sağlık sorunlarının kaynağı haline getirebiliyor. Bunlardan biri de iki yastıkla uyuma alışkanlığı. Uzmanlara göre, bu alışkanlık boyun, omurga ve solunum sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabiliyor.

İki Yastık, Büyük Sorunlara Yol Açabilir

Birden fazla yastıkla uyumak ilk bakışta konforlu gibi görünse de, vücut mekaniği açısından zararlı olabilir. Uzmanlar, iki yastıkla uyumanın şu sorunlara neden olabileceğini belirtiyor:

Boyun kaslarında gerginlik ve ağrı

Baş ve omuz ağrıları

Omurganın doğal eğrisinin bozulması

Duruş bozuklukları

Boyun ve başın doğal hizasının bozulması, sabahları yorgun uyanmaya ve gün boyu süren kas ağrılarına yol açabiliyor.

Solunum Problemleri de Tetiklenebilir

Çift yastık kullanımı sadece kas-iskelet sistemini değil, solunum yollarını da etkileyebilir. Özellikle sırt üstü pozisyonda iki yastıkla uyumak:

Hava yolunun daralmasına

Horlama artışına

Uyku apnesi riskine zemin hazırlayabilir.

Bu durum, uyku kalitesini ciddi ölçüde düşürürken, gece boyunca vücudun yeterince oksijen alamamasına neden olabilir.

Doğru Yastık Kullanımı Nasıl Olmalı?

Uyku uzmanları, ideal yastık seçiminin kişisel ihtiyaçlara göre yapılması gerektiğini söylüyor. Sağlıklı bir uyku için önerilen yastık özellikleri:

Tek yastık kullanımı

Orta sertlikte ve ergonomik yapıda

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Bu kriterler, hem omurganın hizalanmasını korur hem de solunumu rahatlatır.

Alışkanlık Değil, Bilinçli Tercih

Uzmanlara göre, birden fazla yastıkla uyuma alışkanlığı genellikle konfor arayışı ya da psikolojik güven ihtiyacından kaynaklanıyor. Ancak bu alışkanlık uzun vadede sağlık sorunlarına yol açabileceğinden, uyku düzeni gözden geçirilmeli.