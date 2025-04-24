İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremi 9 saniye önceden algılayan yerli ve milli OFSİS Deprem Erken Uyarı Sistemi, kullanıcılarını sesli ikazla uyararak güvenlik önlemlerini devreye aldı. Sistem, daha önce Kahramanmaraş merkezli 7.7’lik depremi de Adana’daki bir fabrikaya 82 saniye öncesinden bildirerek büyük bir tehlikeyi önlemişti.

Yerli teknolojiyle deprem öncesi uyarı imkânı

Elektrik ve Elektronik Mühendisi Kürşat Yurdagül tarafından geliştirilen OFSİS sistemi, Türkiye genelinde aktif fay hatlarına yerleştirilen 130’dan fazla sismometreden gelen verileri analiz ediyor. Cihaz, bu veriler ışığında deprem dalgalarını algılayarak binadaki doğal gaz akışını kesiyor, elektrik sistemini devre dışı bırakıyor ve asansörleri güvenli kata çekiyor.

İstanbul depremi 9 saniye önce bildirildi

Son olarak İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde sistemin devreye girerek 9 saniye öncesinden kullanıcıları uyardığını belirten Yurdagül, fay hattının merkeze yakın olmasının bu süreyi etkilediğini ifade etti. Yurdagül, "Erken uyarı süreleri fay hattının uzaklığına ve kırılma hızına göre değişiyor. Örneğin 100 km uzaktaki bir fay, 5 km/sn hızla kırıldığında yaklaşık 20 saniye öncesinden uyarı vermek mümkün" dedi.

Kahramanmaraş depreminde 82 saniyelik avantaj

6 Şubat 2023’te yaşanan Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde ise Adana’daki bir fabrikada 82 saniye önceden uyarı verildiğini vurgulayan Yurdagül, bu sayede diğer tesislerde yaşanan patlama ve yangın gibi olayların önüne geçildiğini belirtti. Sistemin aynı zamanda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen Teknolojik Ürün Belgesi’ne sahip tek erken uyarı cihazı olduğunu ifade etti.