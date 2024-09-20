Bozcaada 30 Ton Sardalya Tek Seferde Yakalandı

Bozcaada’nın balıkçıları için oldukça verimli bir gün oldu. Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde sabaha karşı denize açılan 'Çalı Balıkçılık' gırgır teknesi, Nadir Karabiber komutasında sardalya avı için denize ağlarını bıraktı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte büyük bir balık sürüsüne rastlayan ekip, başarılı bir av gerçekleştirdi. Mola (ağları denize bırakmak) işleminin ardından kısa süre sonra denizden çekilen ağlarda 30 ton sardalya vardı.

Tekne kaptanı Naci Karabiber, yaşadıkları sevinci şu sözlerle ifade etti: “Sabah erken saatlerde Bozcaada açıklarında denize açıldık ve ağlarımızı bıraktık. Bir süre sonra çektiğimiz ağlar sardalyayla dolmuştu. Beklentimizin çok üstünde bir av gerçekleşti. Böyle büyük bir balık sürüsüne denk gelmek bizim için bir şanstı.”

Yılın en büyük avı

Balıkçılar için oldukça nadir görülen bu av, Bozcaada balıkçılık tarihinde önemli bir yer tutuyor. Avlanan 30 ton sardalya kısa sürede kasalara yerleştirilirken, balıkçılar elde ettikleri bu büyük avın heyecanını yaşadı. Naci Karabiber, bu büyüklükte bir sürüyle karşılaşmanın kendileri için şans olduğunu belirterek, bu tür avların balıkçılar için büyük ekonomik kazanç sağladığını ifade etti.

Balıkçılık için önemi

Çanakkale ve Bozcaada çevresinde sardalya avı, balıkçılar için önemli bir geçim kaynağı. Sardalyalar, hem bölge halkına hem de ülke genelinde deniz ürünü talebine önemli ölçüde katkıda bulunuyor. Gırgır tekneleriyle yapılan sardalya avı, genellikle yaz sonu ve sonbahar başlarında en verimli zamanlarını yaşar. 30 tonluk bu av, Bozcaada balıkçıları için sezonun en büyük başarılarından biri olarak kabul ediliyor.

Su ürünleri sektörüne katkı

Bu av, yalnızca Bozcaada balıkçıları için değil, aynı zamanda Çanakkale bölgesindeki su ürünleri sektörüne de büyük bir ekonomik katkı sağlıyor. Sardalya, Türkiye'de özellikle taze tüketimi ve balık konserveleriyle bilinen, sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Avlanan bu balıklar kısa sürede iç piyasa ve ihracata yönelik işlenerek ekonomik değer oluşturuyor.