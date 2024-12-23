Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılacak feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., iptal edilen seferler hakkında açıklama yaptı.

Hava koşulları sebebiyle iptaller

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında feribot seferlerini düzenleyen Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartlarının etkisiyle bazı tarifeli seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İptal edilen seferler

İptal edilen seferler şöyle duyuruldu:

Geyikli-Bozcaada hattı: Bozcaada'dan saat 14.00 ve 18.00, Geyikli'den saat 15.00 ve 19.00

Kabatepe-Gökçeada hattı: Gökçeada'dan saat 17.00, Kabatepe'den saat 19.00

Yolculara duyuru yapıldı

Gestaş, iptal edilen seferler için yolculara alternatif ulaşım seçenekleri hakkında bilgi verdi. Ayrıca, hava koşullarının seferlerin yeniden düzenlenmesine neden olabileceği ve gelişmelere göre ek iptallerin olabileceği belirtildi.