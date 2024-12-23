İzmir'de 23 Aralık Pazartesi günü 4 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
FOÇA / İZMİR
Fevzi Çakmak ( Değirmendere Cd. Akar Sk. Köknar Sk. Soğuksu Sk. KIRLAR )
KARABAĞLAR / İZMİR
Özgür ( 3921/3. Sk. 3921/2. Sk. 3923/2. Sk. 3923. Sk. )
Yüzbaşı Şerafettin ( 3934. Sk. 3933. Sk. 3932/1. Sk. 3932. Sk. 3935. Sk. )
ÖDEMİŞ / İZMİR
Bozdağ ( Kazım Dirik Cd )
Tekke ( Ödemiş Salihli Yolu )
URLA / İZMİR
Güvendik ( GÜVENDİK ÖREN 261/2. Sk. 201. Sk. Harbiye Cd. 261/1. Sk. 216/1. Sk. 243/1. Sk. )
Kaynak: HABER MERKEZİ