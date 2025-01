Bozdoğan Rasim Menteşe İlçe Devlet Hastanesi, Aydın ilinin Bozdoğan ilçesinde sağlık hizmet vermeye devam ediyor. Hastaneye ulaşım, çeşitli otobüs hatlarıyla kolayca sağlanabiliyor. Özellikle Nazilli ile Bozdoğan arasında çalışan 216 numaralı otobüs seferleri, bu bölgedeki sağlık hizmetlerine erişimi artırıyor. Bozdoğan halkının sağlık ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hizmet veren hastane, geniş ulaşım ağıyla daha fazla kişiye ulaşmayı hedefliyor. Bu haberde, hastaneye ulaşım yolları, otobüs hatları ve iletişim bilgileri hakkında detaylı bilgiler bulabilirsiniz.

Bozdağan Rasim Menteşe İlçe Devlet Hastanesi’ne giden otobüsler

Bozdoğan Nazilli Arapapıştı Arası Giden Sarı Otobüs Seferi Saatleri

216 KEMER BARAJI-AMASYA-BOZDOĞAN-NAZİLLİ

Otobüs No: 216

Nazilli’den-Bozdoğan-Amasya’ya Gidiş : Nazilli Devlet Hastanesi(622 Sk.)-Atatürk Blv.-Hürriyet Cd.-Nazilli-Bozdoğan Yolu-Akçay-Muğla Cd.-22.Sk-Yazıkent Cd.-Okullar Cd.-Muğla Cd.-Bozdoğan Merkez- -Muğla cd.-Eymir-Haydere-Amasya Mahallesi-Kemer Barajı-Arapapıştı Kanyonu

Amasya’dan-Bozdoğan-Nazilli’ye Dönüş : Kemer Barajı-Arapapıştı Kanyonu-Amasya Mahallesi-Haydere-Eymir-Muğla Cd.–Bozdoğan Merkez-Muğla Cd.-Okullar Cd.-Yazıkent Cd.-22.Sk-Muğla cd.-Akçay-Nazilli-Bozdoğan Yolu-Hürriyet Cd.-Atatürk Blv.-Nazilli Devlet Hastanesi(622 Sk.)

Bozdağan Rasim Menteşe İlçe Devlet Hastanesi iletişim bilgileri

KURUM: Bozdağan Rasim Menteşe İlçe Devlet Hastanesi

Adres: Akçay Mahallesi Okullar Caddesi No: 83 Bozdoğan/AYDIN

Tel. No: 0 (256) 414 10 39

Fax No: 0 (256) 414 32 99

E-posta: [email protected]

