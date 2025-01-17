Amerika'da yaşayan ünlü oyuncu ve yapımcı Jandae Perçem, son olarak katıldığı bir programda, film sektörüyle ilgili yaşadığı zorluklar ve başrolünü paylaştığı Edis hakkındaki şok edici iddialarla gündeme geldi. Perçem, Ayşe Barım’ın sektördeki etkisiyle ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"Ayşe Barım’dan korkuyorlar"

Perçem, "Edis’in dökümanları gelmediği için PR’a başlayamadık, sonra Ayşe Barım aradı ve bana Edis’in 'Film çıkarsa biterim' dediğini söyledi. Ayşe Barım’ın bunu Edis’e söylediğini duyduğumda şok oldum" diyerek, yaşadığı durumu anlattı.

"Sen konsere çıkamazken sana iş verdim"

Ayrıca, Edis’in projeyi sabote etmeye başladığını ve filmin dağıtım sürecini zorlaştırdığını öne sürdü. "Filmin 1 milyon dolara mal oldu, sen konsere çıkamazken sana iş verdim, başrol oldun, iki sene sonra projeyi sabote ediyorsun" diyerek Edis’i sert şekilde eleştirdi.

"O kadar korkuyorlar Ayşe Barım’dan"

Perçem, Ayşe Barım’ın etkisinin sinema sektöründe ne denli güçlü olduğunu belirterek, "Ayşe Barım, sinema dağıtımcısına 'Filmi vizyondan çekin' dedi ve onlar da buna boyun eğdi. O kadar korkuyorlar Ayşe Barım’dan" ifadeleriyle, sektördeki tekelleşme iddialarını destekleyen bir görüş sundu.