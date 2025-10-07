Başkan Özel, Genel Başkan Özgür Özel ile Buluştu

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, CHP Aydın heyeti ile birlikte gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ile bir araya geldi.

CHP Genel Merkezinde yapılan görüşmeye İl Başkanı Hikmet Saatçı, Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan, Süleyman Bülbül ve Evrim Karakoz, ilçe başkanları, belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri de katıldı.

Başkan Özel, görüşmede Bozdoğan halkının selamlarını Genel Başkan Özgür Özel’e iletti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, yerel yönetimlerin çalışmaları ve partinin önümüzdeki döneme dair hedefleri değerlendirildiğini belirten Başkan Özel, “Genel Başkanımıza nazik kabulleri ve misafirperverliği için teşekkür ediyorum.” dedi.

Ayrıca Başkan Özel ve beraberindeki heyet, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi İcra Kurulu Üyesi Sayın Bülent Tezcan’ı da ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.

Başkan Özel, Ankara temaslarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Birlik ve dayanışma içinde güçlü yarınlara yürüyoruz.” ifadelerini kullandı.