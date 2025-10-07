İstanbul Şişli’de dün aracında uzun namlulu silahlarla hedef alınarak öldürülen avukat Serdar Öktem cinayetine ilişkin soruşturma sürüyor. Yeni bilgilere göre, saldırı talimatının Daltonlar çetesinin yurtdışında firari olan liderleri tarafından S.Ö. isimli kişiye verildiği öğrenildi.

Cinayet talimatı yurtdışından geldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, avukat Serdar Öktem’e yönelik saldırının planlı bir eylem olduğu değerlendiriliyor. Güvenlik birimlerinden alınan bilgiye göre, talimat Daltonlar çetesinin yurtdışındaki yöneticileri tarafından iletildi.

Saldırıyla bağlantılı yeni gözaltılar bekleniyor

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden S.Ö.’nün, saldırıyı organize eden isim olduğu iddia edildi. Soruşturma kapsamında çete bağlantılı kişilerin kimlikleri üzerinde çalışmaların sürdüğü, yeni gözaltıların olabileceği bildirildi.