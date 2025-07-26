Bozdoğan Belediyesi tam donanımlı 3 yeni su tankeri aldı

Bozdoğan Belediyesi, hizmet kapasitesini artırmak ve özellikle yaz aylarında artan orman yangını riskine karşı daha etkin mücadele edebilmek amacıyla araç filosuna üç yeni su tankeri dahil etti. Belediye, tamamen kendi imkânlarıyla temin ettiği bu araçlarla hem yangınlara hızlı müdahale etmeyi hem de afet anlarında etkin rol oynamayı hedefliyor.

Yangın riskine karşı hazırlıklar güçlendirildi

Artan sıcaklıkların beraberinde getirdiği yangın tehlikesine karşı hazırlıklarını sürdüren belediye, yeni su tankerleriyle olası yangınlara daha kısa sürede müdahale edilebileceğini bildirdi. Araçların teknik olarak tam donanımlı olduğu, hem şehir merkezi hem de kırsal alanlarda görev yapabilecek kapasiteye sahip olduğu belirtildi.

Başkan Özel: “Bu araçlar Bozdoğan’ın geleceğine yatırımdır”

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, yeni alınan tankerlerle ilgili yaptığı açıklamada, araçların yalnızca birer ekipman olmadığını, aynı zamanda geleceğe yönelik bir güvence olduğunu vurguladı. Özel, "Vatandaşımızın canı ve malı, doğamızın her ağacı bizim için kıymetlidir. Bu araçlar Bozdoğan’ın geleceğini koruma irademizin somut birer göstergesidir" dedi.

Vatandaşlar alınan tedbirlerden memnun

Alınan bu önlem vatandaşlar arasında memnuniyetle karşılandı. İlçede yaşayanlar, yaz aylarında artan yangın riskine karşı belediyenin attığı bu adımı önemli bulduklarını belirtti. Başkan Özel’e duyarlılığı için teşekkür eden vatandaşlar, bu tür yatırımların ilçenin güvenliği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Afet durumlarında kritik rol oynayacak

Yeni tankerlerin yalnızca yangın değil, olası diğer afetlerde de su temini ve destek amaçlı kullanılacağı bildirildi. Belediye yetkilileri, araçların farklı senaryolara göre hazır tutulacağını ve eğitimli personel tarafından kullanılacağını açıkladı.