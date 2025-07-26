İskenderun’da yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan askerlerden ikisi şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan Deniz Er Eğitim Komutanlığı’nda görevli yedi askerin yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Hastanede tedavi altına alınan askerlerden ikisi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

MSB ölüm sebebini açıkladı

MSB tarafından yapılan açıklamada, şehit olan askerlerin Muhafız Er Hayrullah Halit Karaman ile İkmal Er Semih Erdoğan olduğu bildirildi. Yapılan ilk otopsi sonuçlarına göre, her iki askerin de aşırı sıvı kaybına bağlı olarak gelişen kandaki sodyum dengesizliği nedeniyle çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybettiği tespit edildi.

Beş askerin tedavisi sürüyor

Bakanlık açıklamasında, aynı şikayetle hastaneye kaldırılan diğer beş askerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin devam ettiği belirtildi. MSB, gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve askerlerin sağlık durumları hakkında kamuoyunun bilgilendirileceğini duyurdu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Şehit olan iki asker için başsağlığı mesajı yayımlayan Milli Savunma Bakanlığı, olayın nedenlerinin detaylı şekilde araştırılması için hem adli hem de idari soruşturma sürecinin başlatıldığını duyurdu. Soruşturmanın sonucuna göre kamuoyuna kapsamlı bilgi verileceği ifade edildi.

Şehitler için taziye mesajları yayımlandı

Şehit askerlerin memleketlerinde derin üzüntü yaşanırken, sosyal medya üzerinden çok sayıda taziye mesajı paylaşıldı. Kamu kurumları, siyasiler ve vatandaşlar şehit ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.