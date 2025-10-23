Bozdoğan Belediyesi’nden Mahalle Bakkallarına Denetim

Bozdoğan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kırsal mahallelerde bulunan bakkallarda denetim çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşların güvenli ve sağlıklı gıda ürünlerine ulaşabilmesi amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, son kullanma tarihleri, fiyat etiketleri, hijyen koşulları ve ruhsat kontrolleri titizlikle incelendi.

Belediye zabıta ekipleri halk sağlığının korunması için denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirterek, esnafların mevzuata uygun şekilde faaliyet göstermesinin önemine dikkat çekti.

Bozdoğan Belediyesi, hem ilçe merkezinde hem de kırsal mahallelerde düzenli olarak yaptığı denetimlerle vatandaşların güvenli alışveriş yapmasını hedefliyor.