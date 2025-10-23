İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ve yönetimini makamında ziyaret ederek başarı dileklerinde bulundu. Ziyarette birlik, beraberlik ve uyum içinde çalışma mesajı öne çıktı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, CHP İzmir İl Kongresi’nin ardından göreve başlayan İl Başkanı Çağatay Güç ve il yönetimini makamında ziyaret etti. Başkan Tugay’a, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır ve CHP Grup Başkan Vekili Altan İnanç eşlik etti.

Ziyarette konuşan Tugay, “Hep söylediğimiz bir şey var; partimiz bizim en kıymetlimiz. Önümüzdeki günlerde zor günler hepimizi bekliyor. İhtiyacımız olan şey, birlik, beraberlik ve uyum içinde çalışmak. Çağatay Güç başkanımızın bu konuda yapıcı bir kişiliği olduğunu biliyorum. Tüm örgüt için taze bir kan, birleştirici bir güç olacaktır. Ne olursa olsun mücadele edeceğiz ve başaracağız. Başkanımıza ve yeni yönetim kuruluna hayırlı olsun. Her zaman yanlarındayız.” dedi.

İl Başkanı Çağatay Güç de, “Cemil Tugay Başkanımıza nezaket ziyareti için teşekkür ediyorum. Başkan Vekilimiz Levent Yıldır ve Grup Başkan Vekilimiz Altan İnanç’a da iyi dilekleri için teşekkür ederim. Sizlerle birlikte çalışmaktan mutluluk duyacağız. Önümüzdeki üç yıl boyunca partimiz için elimizden gelen tüm motivasyonla çalışacağız.” ifadelerini kullandı.