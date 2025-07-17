Bozdoğan Belediyesi, yangınlarla mücadelede pratik çözüm sundu

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde yaz mevsimiyle birlikte artan orman yangını riskine karşı yerel yönetim dikkat çeken bir önlem aldı. Bozdoğan Belediyesi, ormanlık alanlara ve yol kenarlarına 200 adet damacana su yerleştirerek yangınlara hızlı müdahale edilmesini hedefledi.

Belediye ekipleri tarafından yerleştirilen damacanalarla birlikte uyarıcı tabelalar da konumlandırıldı. Bu sayede, vatandaşların yangın başlangıcında ellerinin altında kullanılabilir su bulunması ve duruma anında müdahale etmesi sağlanacak.

Farkındalık oluşturulması amaçlanıyor

Yapılan çalışmayla sadece fiziksel bir müdahale imkânı sunmak değil, aynı zamanda kamuoyunda yangınla mücadele konusunda bilinç ve duyarlılık oluşturmak da amaçlanıyor. Belediye yetkilileri, uygulamanın özellikle orman içi ve kırsal alanlarda etkili olacağını belirtti.

Başkan Galip Özel: “Ormanlarımız hepimizin ortak mirasıdır”

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, damacana uygulamasının sadece önleyici bir tedbir olmadığını, aynı zamanda farkındalık yaratmaya yönelik güçlü bir adım olduğunu söyledi.

Başkan Özel açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Ormanlarımız hepimizin ortak mirası, geleceğimizdir. Yaz aylarında küçük bir ihmal büyük felaketlere dönüşebiliyor. Bu nedenle ilçemizdeki orman ve arazi yolları boyunca 200 damacana su yerleştirdik. Sular, yangın anında hızlı müdahale için hazır bulunuyor.”

“Damacanaları koruyun, suyu israf etmeyin” çağrısı

Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, vatandaşlara da çağrıda bulunarak damacanalara sahip çıkılmasını istedi.

“Vatandaşlarımızdan bu damacanalara sahip çıkmalarını, yerlerini korumalarını ve gereksiz yere suyu boşa harcamamalarını rica ediyoruz. Yangınla mücadelede hızlı müdahale hayati önem taşıyor. Herkesin ormanlık alanlarda daha dikkatli olmasını, sigara izmaritlerini rastgele atmamasını, cam şişe gibi güneş ışığını yoğunlaştırabilecek maddeleri doğaya bırakmamasını istiyoruz. Şüpheli bir duman ya da yangın başlangıcı fark edildiğinde ise zaman kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi veya Alo 177’ye bilgi verilmelidir.”

Bozdoğan Belediyesi’nden örnek uygulama

Yangınların önlenmesi ve ilk müdahalenin kolaylaştırılması adına gerçekleştirilen damacana projesi, özellikle kırsal bölgelerde uygulanan pratik bir çözüm olarak öne çıkıyor. Bozdoğan Belediyesi, vatandaşlarla el ele vererek doğal miras olan ormanların korunmasına yönelik mücadelesini sürdürüyor.