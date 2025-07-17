İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Eskişehir’de katıldığı Gıda Güvenliği Paneli’nde İzmir’de beş bölgede geri dönüşüm ve organik atık tesisleri kurulacağını açıkladı. Tugay, çöplerin içindeki en değerli unsurun organik atıklar olduğunu belirterek, bu atıkların komposta dönüştürülerek hem toprağın verimliliğini artıracaklarını hem de kentin atık yükünü azaltacaklarını söyledi.



Yeni Tesisler Yolda: Hedef Sağlıklı Toprak ve Sıfır Atık

İzmir’deki evlerden toplanan bahçe atıkları ve diğer organik materyaller, kurulacak kompost tesislerinde işlenecek. İzmir’in dört havzası ve merkez ilçesi olmak üzere beş ayrı noktada geri dönüşüm ve organik atık işleme tesisleri kurulacağını duyuran Tugay, “Çöplerin içindeki en değerli kısım olan organik atıkları değerlendirmek toprağı ve tarımı kurtarabilir” dedi.

Evsel Atık Ayrıştırma Zorunlu Hale Gelecek

Tugay, İzmir’de başlatılan evsel atık ayrıştırma uygulamasının iki yıl içinde tüm kent genelinde zorunlu hale geleceğini duyurdu. Şu anda 13 mahallede pilot olarak yürütülen uygulama kapsamında geri dönüştürülebilir materyaller evde ayrıştırılarak toplanıyor.

Gıda Güvencesi Alarm Veriyor

Panelde konuşan Tugay, dünya genelinde 343 milyon insanın gıda güvensizliği yaşadığını belirtti. Türkiye’nin de Dünya Gıda Programı’nın operasyonel destek listesinde olduğunu hatırlatan Tugay, “Yüzde 55’e varan oranda üretilen gıdayı tüketmeden kaybediyoruz. Bu hem ekonomik hem de çevresel açıdan ciddi bir kayıptır” ifadelerini kullandı.

Tarımda Kriz Derinleşiyor

Gıda üretim sistemlerinin ormansızlaşma ve sera gazı emisyonlarında büyük payı olduğunu belirten Tugay, çiftçilerin yarısından fazlasının üretimi bırakmayı düşündüğünü söyledi. “Bu, Türkiye’nin bekâ sorunudur” diyen Tugay, organik içeriği azalan toprakların verimsiz hale geldiğine dikkat çekti.

Çocuk Sağlığı da Tehlikede

Tugay, sağlıksız gıdaya erişim sorunlarının çocuklarda gelişim geriliğine yol açtığını vurguladı. Türkiye’de 5 yaş altı çocuklarda kısa boyluluk oranının yüzde 5,5 olduğunu ve obezite oranının yüzde 8,1'e çıktığını belirtti.

Yerel COP’lar Devam Edecek

İzmir’de düzenlenen Türkiye’nin ilk yerel COP toplantılarına değinen Tugay, burada önerilen başlıkların aşama aşama uygulanacağını söyledi. Yerel COP’ların Sağlıklı Kentler Birliği’ne üye diğer şehirlerde de yapılması hedefleniyor.