Bozdoğan Belediyesi’nden Tasarruflu Hizmet Anlayışı

Bozdoğan Belediyesi, tasarruf ve kaynakların verimli kullanımı anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor. Belediye atölyelerinde kullanılamaz durumdaki banklar ve çöp kovaları onarılarak yeniden hizmete kazandırıldı. Böylece hem belediye bütçesi korundu hem de çevreye katkı sağlandı.

Yenilenen banklar ve çöp kovaları ihtiyaç duyulan noktalara yerleştirilirken, satın alma yerine üretim ve onarım odaklı bu yaklaşım israfın önüne geçti.

Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, “Kendi imkânlarımızla üretim yaparak maliyetleri azaltıyor, ilçemize hızlı ve tasarruflu hizmet ulaştırıyoruz.” dedi.

Bozdoğan Belediyesi, örnek tasarruf uygulamalarıyla hem ekonomik hem çevreci belediyeciliğin güzel bir örneğini sergiliyor.