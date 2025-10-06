Temmuz ayında maaşlarına %16,67 oranında zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2026 Ocak zammını merakla bekliyor.

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, enflasyon verileri ve olası refah payı hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

“En düşük emekli maaşı 18.148 TL olabilir”

Karakaş, TÜİK’in açıkladığı Eylül ayı enflasyonunun %3,23 ile beklentilerin üzerinde geldiğini hatırlatarak, bu durumun dezenflasyon sürecinde bir kırılma anlamına geldiğini söyledi.

“Eylül enflasyonu ortalama %2,5 bekleniyordu ancak %3,23 geldi. Bu da yıllık enflasyonun yeniden yükselişe geçmesine yol açtı. Yıl sonu enflasyonunun %30’un altına inmesi artık zor görünüyor.”

Temmuz–Ağustos döneminde kümülatif enflasyon %4,14 olurken, Eylül verisiyle bu oranın %7,5’e ulaştığını belirten Karakaş:

“16.881 TL olan en düşük emekli maaşı, bu fark üzerinden güncellendiğinde yaklaşık 18.148 TL seviyesine çıkacak.” ifadelerini kullandı.

“Refah payı verilmezse bile yüzde 11 zam mümkün”

Karakaş, 2026 Ocak döneminde yıllık enflasyonun %29 civarında gerçekleşmesi hâlinde refah payı hariç yüzde 11 civarında bir artış öngördüğünü söyledi.

“Refah payı ya da seyyanen zam yapılmasa dahi, SSK, Bağ-Kur ve Banka Sandığı emeklilerinin maaşlarına yüzde 11 civarında bir artış gelebilir.”

Örnek maaş artışları

Karakaş’ın paylaştığı örnek hesaplamalara göre:

Mevcut Maaş Yeni Maaş (Eylül verisiyle) Artış Oranı 16.881 TL 18.148 TL %7,5 19.670 TL 21.145 TL %7,5 23.400 TL 25.155 TL %7,5

Karakaş, “Henüz önümüzde üç aylık enflasyon verisi daha var. Bu rakamlar yıl sonuna kadar yukarı yönlü revize edilebilir.” diyerek emeklilere erken beklentiye girmemeleri uyarısında bulundu.

“Refah payı ihtimali güçlü”

İsa Karakaş, hükümetin Ocak ayında refah payı veya seyyanen zam seçeneğini yeniden gündeme alabileceğini belirtti: