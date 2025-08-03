SAADET PARTİSİ BOZDOĞAN İLÇE BAŞKANLIĞINDAN GAZZE ÇAĞRISINA DESTEK AÇIKLAMASI

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde Saadet Partisi İlçe Başkanı Talha Kayaoğulları, Genel Başkan Mahmut Arıkan’ın Gazze’ye yönelik yaptığı “Kendi gemilerimizi hazırlayacağız, Gazze’ye yelken açacağız” çağrısına destek verdiklerini açıkladı.

Başkan Kayaoğulları, partisinin Bozdoğan İlçe Başkanlığı olarak bu anlamlı çağrıyı yürekten desteklediklerini belirterek, özellikle sivil inisiyatiflerle oluşturulacak Uluslararası Filo kapsamında Türkiye’den kalkacak gemilerin hazırlanmasında Milli Görüş camiasının üstleneceği sorumluluğun insanlık adına onur verici olduğunu ifade etti.

Açıklamasında, önceki dönem Aydın İl Başkanı Fatih Karahan’ın gönüllü olarak Gazze’ye gitme kararının kendilerine örnek teşkil ettiğini vurgulayan Kayaoğulları, "Ben de Bozdoğan İlçe Başkanı olarak, Gazze’ye gönüllü olarak gitmeye ve bu iyilik yolculuğunun bir parçası olmaya hazırım" dedi.

“Zulmün karşısında susmak, suça ortak olmaktır” ifadelerini kullanan Saadet Partisi Bozdoğan İlçe Başkanı Talha Kayaoğulları, mazlumların yanında olmanın sadece siyasi bir duruş değil, aynı zamanda insani bir görev olduğunu söyledi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.