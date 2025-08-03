Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) önceki dönem İzmir Milletvekili ve İzmir İl Başkanı Tacettin Bayır’ın annesi Güler Bayır hayatını kaybetti. Bayır, annesinin vefat haberini sosyal medya hesabından duyurarak büyük bir üzüntü yaşadığını ifade etti.



Sosyal medyadan duygusal veda

Tacettin Bayır, annesi Güler Bayır’ın vefat haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Bayır, “Acımız çok büyük… Canım annemiz Güler Bayır'ı kaybettik. Hayatımın en kıymetli insanı artık aramızda değil. Bu derin acıyı tarif edecek kelime bulamıyorum” ifadelerini kullandı.

Güler Bayır Mordoğan’da son yolculuğuna uğurlanacak

Merhume Güler Bayır’ın cenazesi, bugün öğle namazının ardından Eski Mordoğan Köyü Ayşe Kadın Camii’nden kaldırılacak. Cenaze töreni sonrası Salabahçe Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

“Mekânın cennet olsun annem”

Tacettin Bayır, yaptığı paylaşımda tüm sevenlerinden dua isteyerek, “Işıklar yoldaşın, mekânın cennet olsun canım annemmmm…” sözleriyle annesine veda etti.