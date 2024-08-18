Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangın, geniş alanları etkisi altına alarak bölgedeki yeşil örtüyü tamamen yok etti.

Yangının neden olduğu tahribat, havadan ve karadan çekilen görüntülerle net bir şekilde gözler önüne serildi. Yangın, birçok evin zarar görmesine, doğal güzelliklerin ve zengin bitki örtüsünün yok olmasına neden oldu. Ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun bir şekilde çalışıyor. Ancak, bölgedeki hasarın izlerinin uzun süre kalacağı ifade ediliyor.

Alhisar Mahallesi sakini Feyzullah Baştosun, yangının başlangıcı ve yayılması hakkında bilgi verdi. Baştosun, “Cuma namazından döndüğümüzde, kahvenin önünde otururken aniden alevler yükselmeye başladı. Rüzgar yangının hızla yayılmasına neden oldu. Yeşillikler tamamen siyahlaştı ve artık eski haline dönmesi mümkün görünmüyor. Evler zarar gördü, fıstık çamları, kestaneler ve cevizler yandı. Yeşillik alanlar tamamen yok oldu” dedi.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, bölgedeki tahribatın boyutları büyük. Bozdoğan Belediye Başkan Vekili İsmail Oztaban, yangın sonrası yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Oztaban, “Ekiplerimiz yangını söndürmek için özveriyle çalışıyor. Ancak, tahribatın boyutları oldukça büyük. Hem doğal güzelliklerimiz hem de insanlarımız zarar gördü. Yangının neden çıktığıyla ilgili kesin bir bilgiye ulaşamadık ama detaylı bir soruşturma başlatıldı” açıklamasında bulundu.

Yangın nedeniyle oluşan tahribatın onarılması uzun zaman alacak. Yeşilin tekrar eski haline dönmesi için de zaman gerektiği belirtiliyor. Bozdoğan’daki bu felaket, çevre ve orman koruma konusundaki hassasiyetin önemini bir kez daha vurgularken, yangınla mücadelede ekiplerin gösterdiği çaba takdir ediliyor. Bölgedeki çalışmalar, doğal yaşamın yeniden canlanması için umut verici bir adım olarak değerlendiriliyor.