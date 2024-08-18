Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, ilçenin en işlek caddelerinden biri olan Kurtuluş Caddesi’nde esnafı ziyaret etti. Ziyaret sırasında vatandaşlarla da sohbet eden Gençay, onların taleplerini ve önerilerini dinleyerek Didim’in geleceğini birlikte inşa etmek için görüş alışverişinde bulundu.

Esnaf ve vatandaşlarla buluşma

Kurtuluş Caddesi’nde esnaflarla bir araya gelen Başkan Gençay, esnafa hayırlı işler diledi ve vatandaşlarla samimi bir şekilde sohbet etti. Ziyaret sırasında Gençay, özellikle ilaçlama ve temizlik çalışmalarıyla ilgili gelen soruları cevapladı. Başkan Gençay, “Göreve geldiğimizde ilaçlama ve temizlikle ilgili hiçbir ihale yapılmamıştı, ilaç bile yoktu. Bu sorunları çözmek için yoğun bir çalışma gerçekleştirdik ve haşere sorununu büyük ölçüde azalttık” dedi.

Büyükşehir ile uyumlu çalışma vurgusu

Ziyaret sırasında bir vatandaşın, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile olan ilişkiler hakkında sorduğu soruya cevap veren Başkan Gençay, “Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile uyum içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ne talep ettiysek anında gerçekleştiriliyor. Bu konuda çıkan dedikodulara kesinlikle kulak asmayın. Biz işimize bakıyoruz” şeklinde konuştu.

Vatandaşlardan teşekkür

Kurtuluş Caddesi’ndeki ziyaretin ardından, Başkan Gençay’ın bu yaklaşımı, esnaf ve vatandaşlar tarafından büyük memnuniyetle karşılandı. Bir vatandaş, “Başkanımızı burada görmek bizi çok mutlu etti. Didim’e yaptığı çalışmaları yakından takip ediyoruz ve kendisine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.