Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde meydana gelen orman yangını, yerleşim yerlerini tehdit ederken, 200 kişinin tahliyesine neden oldu.

Vatandaşlar çeşitli yurtlara yerleştirildi

Yangının yerleşim alanlarına yaklaşması üzerine acil tahliye işlemleri başlatıldı. Bozdoğan’daki orman yangınına, karadan ve havadan müdahaleler aralıksız sürdürülüyor. Yangının kontrol altına alınamaması nedeniyle, Hışımlar, Güre ve Malküpü bölgelerinde yaşayan 200 kişi, güvenlik önlemi olarak tahliye edilerek çeşitli yurtlara yerleştirildi.

Söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor

AFAD tarafından yapılan açıklamada, tahliye edilen kişilerin güvenli bir şekilde yerleştirildiği ve yangın bölgesinde söndürme ve soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.