Bozdoğan’daki Dev Yangın Bulutları Işte Böyle Görüntülendi !

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan orman yangını, Alhisar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda büyük bir felakete dönüştü. Yangının kısa sürede geniş bir alana yayılmasıyla birlikte, dev yangın bulutları ilçe merkezinden net bir şekilde görüldü.

Alevler ve dumanlar ilçeyi kapladı

Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek Alhisar, Altıntaş ve Örmepınar mahallelerindeki ormanlık alanlarda etkili oldu. Alevlerin ve yoğun dumanların metrelerce yüksekliğe ulaşması, ilçe merkezinden de gözlemlendi. Dev yangın bulutları, ilçede korku ve endişe yarattı.

Ekipler yoğun mücadele içinde

İtfaiye ve orman ekipleri, yangını kontrol altına almak için aralıksız bir şekilde mücadele ediyor.