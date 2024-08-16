İzmililer dün sabaha Yamanlar’daki yangınla uyandı. Salı günü Yamanlar’da başlayan ve bir süre sonra kontrol altına alınan yangın, önceki gece rüzgarın etkisiyle yeniden başladı.

Haber Ekspres gazetesinden Turgay Kılıç'ın haberine göre, kentin birçok bölgesinden görünen alevler ve gökyüzünü saran duman, vatandaşlara korku dolu anlar yaşatırken İzmir İtfaiyesi, 730 personel, 100’e yakın araç ve belediyenin diğer birimleri ile birlikte yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Onur Mahallesi’nin bir kısmı boşaltıldı. Sancaklı Köyü ve Doğançay’da çok sayıda ev hasar gördü. Karşıyaka Seyir Tepesi’nin alt tarafında yer alan Karşıyaka Belediyesi’nin şantiyesi ile özel bir işletmeye bağlı ayrıştırma tesisine yangın ulaştı. Birçok işyeri yanarken, yoğun kara dumanlar, gökyüzünü kapladı. Sanayi sitesinin bir bölümü boşaltıldı.

Veteriner İşleri ve Halk Sağlığı Daire Başkanlığı ekipleri Karşıyaka ve Bayraklı belediyelerinin barınaklarındaki sokak hayvanlarının tahliyesini yaptı.

Doğançay Köyü sakinleri, bölgeye geç müdahale edildiğine isyan ederek "Yangın üç gündür devam ediyor. Geçen akşam biraz söndürmeye başladılar ve bu sabah (dün sabah) yeniden başladı. Sekiz ev yanmış arka bölgede ve tahliye edilmesi için uyarı da geldi. Hasar bu köyde maddi olarak çok fazla" dedi.

Evini tamamen yangına teslim eden bir başka vatandaş ise, "Evimiz dünden beri yanıyor ve söndürme araçları yeni geliyor. Ben ekipleri beş saat önce aradım. Nerede itfaiye? Nerede araçlar? Bana asıl faydayı sağlayacak ekibin gelmesi gerekiyor. Benim evim komple yandı, evsiz kaldım. Başımı sokacağım evim kül oldu. Adeta cehennemi yanı başımızda yaşadık. Kimse bir şey yapamadı bizler de çaresizce izledik. Bugün de evsiz kaldığımızı izliyoruz, çaresizce. Şimdi ne yapacağız, nerede kalacağız? Evimiz yok, eşyamız yok, hiçbir şeyimiz kalmadı" diye konuştu.

Yangına polisten müdahale

Evi yanan bir başka vatandaş, polis ekibinin desteğiyle sıçrayan yangını söndürmeye çalıştı. Polis aracından yangın söndürme tüpü ve suyla evinin bulunduğu arsanın yanıp kül olmasıyla evine sıçrayan yangından korumak için polisten destek almaya çalıştı. Bölgeden desteğe gelen polisler ise, toprakla ve yangın tüpüyle yangını kontrol altına alıp söndürmeye başladı.

Kuryelerden fedakâr çıkış

İzmir'deki kuryeler, Doğançay Köyü meydanında biraraya gelerek il ve ilçe belediyelerinin getirdiği su, buz, çorbayı sepete koyarak yangın felaketinde evi yananların yanı sıra itfaiye ekiplerine, polislere ve vatandaşlara ikram etti. Bölgede koordineli olarak hareket eden kuryeler, "Bugün İzmir yanarken yapacağım en iyi şey yine kuryelikti. Bizler de bu durum karşısında sessiz ve duyarsız kalamazdık. Yaklaşık 20 kişinin bir araya geldiği ekiple hangi bölgenin ne ihtiyacı varsa en hızlı şekilde karşılamaya çalıştık. Umarız bu günleri atlatırız" dedi.