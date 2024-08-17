Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde 20 saat süren orman yangını, özellikle Hışımlar Mahallesi’nde büyük bir yıkıma neden oldu. Alevlerin ortasında kalan çok sayıda hayvan telef oldu. Yangın sonrası evlerine dönen vatandaşlar, yangının etkisiyle çok sayıda küçükbaş ve büyükbaş hayvanın yanmış ölüleriyle karşılaştı. Bölgede henüz kapsamlı bir hasar tespiti yapılmadığı için telef olan hayvan sayısı hakkında net bir bilgi bulunmuyor.

"Ne yapacağımızı bilemedik"

Mahalle sakinleri, yanan evlerin arasında dolaşarak hayatta kalan büyük ve küçükbaş hayvanları aradılar. Ancak, adım başı alevlerden kaçamayan hayvan ölüleriyle karşılaştılar. Bir mahalle sakini, “Her yer ateşle kaplandı. Koyunlarımızı bırakıp kaçamadılar. Ne yapacağımızı bilemedik” dedi.

"Kurtarabildiğimiz sadece 10 çuval yem kaldı"

Yangın sırasında, evin deposundaki hayvan yemleri ve zeytinyağının da zarar gördüğü belirtildi. Bir vatandaş, “Kurtarabildiğimiz sadece 10 çuval yem kaldı. 2 bin litre kadar zeytinyağımız patladı ve döküldü. 10 kadar küçükbaş hayvanımız da yandı” şeklinde konuştu.

"Her şey hızla yayıldı"

Yangından kurtarılan küçükbaş hayvanlar, bölgeye gelen veterinerler tarafından tedavi edilmeye başlandı. Yangın sırasında zor durumda kalan Ebru Aslan, “Kıvılcımlar etrafı sardı ve her şey hızla yayıldı. Annemle birlikte alevlerin ortasında kaldık. Çocuklar traktörle gitmişti, eşim ve babam da daha sonra geldi ve bizi kurtardı” ifadelerini kullandı.