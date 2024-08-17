İstanbul’da bir motosiklet sürücüsü, trafik kurallarını ihlal ederek polis ekiplerinden kaçtı ve bu sırada birçok kişinin hayatını riske attı. Yüksek hızda ve dikkatsiz bir şekilde hareket eden motorcu, kovalamaca anlarını sosyal medya hesabında paylaştı.
Görüntülerde, motosikletin tehlikeli bir şekilde hız yaptığı ve bir dizi kural ihlalinde bulunduğu dikkat çekiyor.
Polisle arasında geçen diyalog ise dikkat çekici:
- Motorcu: Kovalamaca başlasın
- Polis: Sağa çek
- Motorcu: Yakalarsan seninim abim
- Polis: Motorcu sağa çek, kaza yaparsın
- Motorcu: Ne kazası yav, acemi değilim
- Polis: Sağa çek
- Motorcu: Aynen abim, bak sağa çektim
Kaynak: HABER MERKEZİ