İstanbul’da bir motosiklet sürücüsü, trafik kurallarını ihlal ederek polis ekiplerinden kaçtı ve bu sırada birçok kişinin hayatını riske attı. Yüksek hızda ve dikkatsiz bir şekilde hareket eden motorcu, kovalamaca anlarını sosyal medya hesabında paylaştı.

Görüntülerde, motosikletin tehlikeli bir şekilde hız yaptığı ve bir dizi kural ihlalinde bulunduğu dikkat çekiyor.

Polisle arasında geçen diyalog ise dikkat çekici:

Motorcu: Kovalamaca başlasın

Kovalamaca başlasın Polis: Sağa çek

Sağa çek Motorcu: Yakalarsan seninim abim

Yakalarsan seninim abim Polis: Motorcu sağa çek, kaza yaparsın

Motorcu sağa çek, kaza yaparsın Motorcu: Ne kazası yav, acemi değilim

Ne kazası yav, acemi değilim Polis: Sağa çek

Sağa çek Motorcu: Aynen abim, bak sağa çektim