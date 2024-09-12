Denizli'nin Bozkurt ilçesi, Belediye ve S.S. Bozkurt Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin ortak çalışmasıyla büyük bir projeye ev sahipliği yapıyor. İlçede yapımına başlanan restoran projesi, yöresel lezzetler ve üretici kadınların katkılarıyla ilçeye önemli bir değer katmayı hedefliyor. Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, projede gelinen son durumu yerinde inceledi.

Yöresel lezzetlerle donatılacak

Bozkurt Belediyesi, ilçenin sosyal ve ekonomik gelişimi adına önemli adımlar atmaya devam ediyor. Bu kapsamda, S.S. Bozkurt Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi ile birlikte yürütülen restoran projesi büyük bir ivme kazandı. Proje tamamlandığında, Bozkurt'un yöresel lezzetleri hem yerel halk hem de bölgeden geçen misafirlerle buluşacak.

Kadın girişimcilerin gücü

Restoran projesi sadece yemek alanında değil, aynı zamanda yöresel ürünlerin sergileneceği bir showroom ve muhacir fırınlarıyla da destekleniyor. Bu alanlarda Bozkurt'un kadın girişimcilerinin ürettiği ürünler, yerli ve yabancı turistlerin beğenisine sunulacak. Projeyi inceleyen Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, kadınların gücüne vurgu yaparak, bu projenin ilçenin kalkınmasına önemli bir katkı sağlayacağını belirtti.

“Bozkurt’umuz kazanacak”

Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Çelik, Bozkurt Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi ile birlikte çalışmaktan gurur duyduğunu belirtti. Çelik, “Restoranımızın son aşamaya gelmesi, yöresel ürün showroomu ve muhacir fırınlarının hazırlanması, ilçemizin ekonomik potansiyelini artıracak. Özellikle Ankara Karayolu üzerindeki bu proje, binlerce misafiri Bozkurt’un lezzetleri ile buluşturacak” dedi.