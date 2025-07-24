CHP Parti Meclisi Üyesi Baran Bozoğlu, İzmir’in turizm merkezi Çeşme’de yaz aylarında yaşanan su krizine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bozoğlu, krizin teknik değil siyasi nedenlerle ortaya çıktığını savunarak, merkezi iktidarın projeyi bilinçli biçimde geciktirdiğini söyledi.



“DSİ projeyi bilinçli şekilde geciktirdi”

CHP PM Üyesi Baran Bozoğlu, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün (DSİ), Çeşme’de yaşanan su sorununa yönelik adımları zamanında atmadığını belirtti. Bozoğlu, “İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Ancak DSİ, Karareis Barajı’na ilişkin arıtma ve iletim sistemlerini tamamlamadığı gibi, verdiği sözleri de tutmadı” dedi.

“Siyasi yıldırma politikasının bir parçası”

Bozoğlu, DSİ’nin bu tavrının Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik siyasi bir yıldırma politikasının parçası olduğunu savundu. “İzmir gibi bir kentin susuz bırakılması, sadece yönetimsel bir zafiyet değil, siyasi bir tercih. Bu tutum halkı cezalandırıyor” ifadelerini kullandı.

“Raporlar uyarıyordu, DSİ sessiz kaldı”

Bozoğlu, İZSU’nun 2023 Ekim ayında yaptığı teknik raporda Karareis Barajı’ndan sağlanacak suyun arıtılması ve iletim hatlarının döşenmesi gerektiğinin açıkça belirtildiğini söyledi. DSİ’nin projeyi 5 Ağustos 2024’e kadar tamamlayacağını taahhüt ettiğini ancak bu sözün tutulmadığını ifade etti.

“Turizm sektörü de tehdit altında”

“İZSU’nun uyarılarına rağmen DSİ harekete geçmedi,” diyen Bozoğlu, bu durumun sadece yerel halkı değil, yaz sezonunda Çeşme’yi ziyaret eden milyonlarca turisti de etkilediğini söyledi. “Suyun temini, turizm ekonomisi için hayati bir öneme sahip. Bu kriz doğrudan ekonomik bir risktir,” dedi.

“Kamu vicdanı bu ihmali affetmeyecek”

Bozoğlu, “DSİ artık siyasi hesapları bir kenara bırakmalı ve asli görevini yerine getirmelidir. Proje tamamlanmış olsaydı, bugün bu kriz yaşanmazdı. Merkezi yönetim, CHP’li yerel yönetimlere karşı siyasi hamlelerde bulunarak, İzmir halkını cezalandırmaktadır. Bu kabul edilemez,” ifadelerini kullandı.