Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda gazetecilerin zor ve önemli görevine dikkat çekti. Alıcık, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Gazeteciler, gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdır” sözünü hatırlatarak, demokrasinin haber alma ve ifade özgürlüğüyle güçlendiğini vurguladı.

“Bin bir güçlükle mesleklerini sürdüren gazetecilerimizin çabaları takdire şayandır” diyen Alıcık, gazetecilerin meslek ilkelerine ve milletin hassasiyetlerine uygun şekilde doğru bilgilendirme yapmaya devam edeceğine inandığını söyledi.

Alıcık, Aydın’daki yerel gazete, radyo, televizyon ve internet haber çalışanlarının 24 Temmuz Basın Bayramı’nı kutlayarak, şehit basın mensupları ve tüm şehitlere Allah’tan rahmet diledi. Mesajını gazetecilere sağlıklı, mutlu ve başarılı çalışma hayatı temennisiyle sonlandırdı.