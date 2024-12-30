İzmir’in önemli sağlık kuruluşlarından biri olan Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ulaşım oldukça kolaydır. Şehir içi ve şehirlerarası ulaşım imkanlarıyla hasta ve hasta yakınları, metro, otobüs ve dolmuş hatları ile rahatça hastaneye erişim sağlayabilirler. Hem şehir içinden hem de İzmir Adnan Menderes Havalimanı gibi dışarıdan gelenler için ulaşım alternatifleri mevcuttur. Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ulaşım yollarını detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nasıl gidilir?

Hastaneye metro ile ulaşım:

Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ulaşım sağlamak isteyen hasta ve hasta yakınları metro ile Üçyol metro ya da konak metroda inerek aşağıdaki otobüslere binebilirler.

Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giden otobüsler

Konak 23 numara Uzundere

Konak 193 numara Yurtoğlu

Konak 550 numara Günaltay

Konak 587 numara Limontepe

Üçyol 524 numara Cennetçeşme

Üçyol 556 numara Çamlık

Halkapınar 80 numara Bozyaka

Gaziemir Semt garajı 823 numara Üçyol

Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giden dolmuşlar

Evka 1 - Bozyaka SSK ve Basın Sitesi - Gaziemir dolmuşları ile hastaneye ulaşabilirsiniz. Şehirlerarası Otobüs Terminalinden (İZOTAŞ) Yenigaraj - Yeşilyurt dolmuşları ile hastaneye ulaşım sağlayabilirsiniz. Adnan Menderes Havaalanından HAVAŞ Servisleri ile Gaziemir’e gelip, oradan Gaziemir - Üçyol Gaziemir - Basın Sitesi dolmuşları ile Bozyaka Hastanesi’ne ulaşabilirsiniz.

KURUM: İZMİR BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

ADRES: Saim Çıkrıkçı Caddesi No: 59 Bozyaka Karaağlar/İzmir 35170

SABİT TELEFON: +90 (232) 250 50 50

FAKS: +90 (232) 261 44 44

ELEKTRONİK POSTA: [email protected]

WEB: http://bozyakaeah.saglik.gov.tr/