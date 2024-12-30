İzmir’in önemli sağlık kuruluşlarından biri olan Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ulaşım oldukça kolaydır. Şehir içi ve şehirlerarası ulaşım imkanlarıyla hasta ve hasta yakınları, metro, otobüs ve dolmuş hatları ile rahatça hastaneye erişim sağlayabilirler. Hem şehir içinden hem de İzmir Adnan Menderes Havalimanı gibi dışarıdan gelenler için ulaşım alternatifleri mevcuttur. Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ulaşım yollarını detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.
Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nasıl gidilir?
Hastaneye metro ile ulaşım:
Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ulaşım sağlamak isteyen hasta ve hasta yakınları metro ile Üçyol metro ya da konak metroda inerek aşağıdaki otobüslere binebilirler.
Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giden otobüsler
Konak 23 numara Uzundere
Konak 193 numara Yurtoğlu
Konak 550 numara Günaltay
Konak 587 numara Limontepe
Üçyol 524 numara Cennetçeşme
Üçyol 556 numara Çamlık
Halkapınar 80 numara Bozyaka
Gaziemir Semt garajı 823 numara Üçyol
Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giden dolmuşlar
Evka 1 - Bozyaka SSK ve Basın Sitesi - Gaziemir dolmuşları ile hastaneye ulaşabilirsiniz. Şehirlerarası Otobüs Terminalinden (İZOTAŞ) Yenigaraj - Yeşilyurt dolmuşları ile hastaneye ulaşım sağlayabilirsiniz. Adnan Menderes Havaalanından HAVAŞ Servisleri ile Gaziemir’e gelip, oradan Gaziemir - Üçyol Gaziemir - Basın Sitesi dolmuşları ile Bozyaka Hastanesi’ne ulaşabilirsiniz.
KURUM: İZMİR BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
ADRES: Saim Çıkrıkçı Caddesi No: 59 Bozyaka Karaağlar/İzmir 35170
SABİT TELEFON: +90 (232) 250 50 50
FAKS: +90 (232) 261 44 44
ELEKTRONİK POSTA: [email protected]
WEB: http://bozyakaeah.saglik.gov.tr/