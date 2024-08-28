Birlik Sağlık-Sen İzmir Şube Başkanı Berna Boran, 1985 yılından bu yana İzmir'e hizmet vermekte olan Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi'nin mevcut durumuna dikkat çekerek acil destek çağrısında bulundu. Boran, hastanenin şehir hastanelerinin açılmasıyla birlikte yaşadığı ciddi personel ve malzeme eksikliklerine vurgu yaparak, Bozyaka Hastanesi’nin işlevsiz hale getirilmesinin sağlık hizmetlerini olumsuz etkilediğini belirtti. Boran, hastanenin hem yapısal olarak yenilenmesi hem de personel takviyesi ile yeniden işlevsel hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Boran'ın açıklması ise şu şekilde:

"1985 yılında İzmir’e hizmet vermeye başlayan Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi, yaklaşık 40 yıldır İzmir’in göz bebeği sağlık kuruluşlarından biri olmuştur. Ancak, şehir hastanesinin açılmasıyla birlikte Bozyaka Hastanesi ciddi bir krizle karşı karşıya kalmıştır. Şehir Hastanesine tayin olan ve geçici görevle diğer sağlık kuruluşlarına gönderilen personeller, hastanenin işleyişini olumsuz etkilemiş ve personelin aidiyet duygusunu zedelemiştir. Bu süreç, hastane çalışanlarının aile ve sosyal yaşamlarını da olumsuz şekilde etkilemiştir.

Şehir hastanelerinin etkisi

Şehir hastanelerinin açılmasıyla birlikte birçok ildeki mevcut hastaneler ya kapatılmış ya da işlevsiz hale getirilmiştir. Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi de bu süreçten nasibini almıştır. Hastane, bir eğitim araştırma hastanesi olmasına rağmen, asistan doktorlar uzmanlık eğitimi için diğer hastanelere rotasyonla gitmek zorunda kalmıştır. Ayrıca, hastane şu anda sadece hafta içi saat 09.00 - 16.00 arası hizmet vermekte, hafta sonları ise kapalı durumdadır. Bu durum, hastanenin kapalı olduğu izlenimini yaratmakta ve acil durumlarda hastaları özel hastanelere yönlendirmektedir.

Kapatılma iddiaları ve malzeme sorunları

Şehir hastanesinin açılmasıyla Bozyaka Hastanesi’nin işlevselliği ciddi şekilde etkilenmiştir. Hastanenin malzemelerinin başka hastanelere taşınması ve mevcut malzemelerin eksikliği gibi sebeplerle ameliyatların yapılamaması, hastanenin işlevsiz hale geldiği izlenimini güçlendirmiştir. Ayrıca, hastane şu anda doktor ve sağlık personeli eksikliği nedeniyle tam anlamıyla hizmet verememektedir. Tasarruf tedbirleri nedeniyle malzeme temin edilememesi, hastanenin işlevselliğini daha da azaltmıştır.

Yenilenme ve gelecek talebi

Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi, İzmir’deki depreme dayanıksız 12 devlet hastanesinden biri olup, en kötü durumda olanıdır. Bu hastanenin yenilenmesi acil bir gerekliliktir. Ancak, yenilenme süreci hastanenin tamamen yıkılıp yeniden yapılması şeklinde değil, blok blok yenilenme şeklinde gerçekleştirilmelidir. Bu yöntem, kurumsal hafızanın korunmasına ve personelin motivasyonunun devamına yardımcı olacaktır.

Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi, İzmir ve Ege bölgesinin sağlık hizmetleri açısından büyük öneme sahip bir kuruluştur. Bu nedenle, hastanenin kapatılması veya işlevsiz hale getirilmesi, sağlık hizmetlerinin kalitesini ve halkın sağlık güvenliğini ciddi şekilde etkiler. Hastanenin kapatılmaması, işlevsel kalması ve acilen doktor ile personel takviyesi yapılması gerekmektedir."