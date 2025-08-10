

İzmir İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği (BPW İzmir) liderliğinde, Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) iş birliğiyle yürütülen Veri Analitiği Eğitimi, ikinci kez hayata geçirildi. Program, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) ve Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) desteğiyle kapsamını genişleterek devam ediyor.

Eğitim programı, genç kadınların teknoloji temelli yetkinliklerini artırarak iş gücüne katılımlarını teşvik etmeyi ve dijital dönüşüme hazırlamayı amaçlıyor. Proje, aynı zamanda sürdürülebilir ortaklık modeline de örnek teşkil ediyor.

BPW İzmir’den stratejik eğitim vizyonu

BPW İzmir Yönetim Kurulu Başkanı Hayriye Şendinç, eğitimin temel amacını şu sözlerle ifade etti:

“Kadınların ekonomik bağımsızlığını güçlendirmek, kişisel gelişimlerine katkı sağlamak ve toplumsal dönüşüme destek olmak adına bu projeleri kararlılıkla sürdüreceğiz.”

Şendinç, teknolojiye ilgi duyan genç kadınların bu eğitim sayesinde yalnızca teknik değil, aynı zamanda liderlik, iletişim ve takım çalışması gibi sosyal becerilerle de donatıldığını vurguladı.

ESİAD: Kadınların yetkinleşmesi stratejik bir zorunluluk

ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu ise dijital becerilerin kadınlar için bireysel değil, toplumsal kalkınma açısından da kritik önemde olduğunu söyledi.

“Kadınların iş gücüne katılım oranı Türkiye genelinde %36,8. İzmir’de bu oran %40,5. Ancak hâlâ 1,1 milyon kadın iş gücüne dahil değil. Bu eğitimler kadınların potansiyelini ortaya çıkarmak açısından çok değerli” dedi.

36 genç kadın eğitim almaya başladı

18-30 yaş arası, lisans veya lisansüstü eğitim alan ya da tamamlamış, teknolojiye ilgi duyan genç kadınlara yönelik düzenlenen eğitim programına bu yıl 36 katılımcı seçildi.

Veri analitiği, veri görselleştirme ve yapay zekâ gibi alanlarda teknik bilgiler sunulurken, katılımcılar sosyal beceri atölyeleriyle de destekleniyor.

Program sonunda başarılı katılımcılar sertifika almaya hak kazanacak ve iş dünyasında önemli bir rekabet avantajı elde edecek. Eğitimlerde kullanılan gerçek veri setleriyle uygulamalı projelerle teorik bilgiler pratiğe dönüştürülüyor.

Sürdürülebilir dijital dönüşüm hedefleniyor

BPW İzmir ve ESİAD öncülüğünde her yıl kapsamı genişletilerek sürdürülen bu proje, kadınların liderliğinde dijital dönüşüme katkı sunmayı ve toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemeyi hedefliyor.

Program, yalnızca bireylerin değil, aynı zamanda İzmir’in iş dünyasının da dijitalleşme yolculuğunda önemli bir rol oynuyor.