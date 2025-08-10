Manisa’nın Yunusemre Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Yunusemre Belediyespor U17 futbol takımı, Yalova’da düzenlenen U17 Türkiye Futbol Şampiyonası’nda Türkiye şampiyonu oldu. Turnuva boyunca gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken takım, final maçında Polatlı Gençlergücü’nü mağlup ederek kupaya uzandı.

Ensar Ulukaya performansıyla öne çıktı

Şampiyon takımın sol bek oyuncusu Ensar Ulukaya, hem hücumda hem de savunmada sergilediği üstün performansla dikkatleri üzerine çekti. Ensar’ın performansı, karşılaşmaları izleyen spor otoriteleri ve kulüp temsilcileri tarafından takdirle karşılandı. Genç oyuncunun adı, şimdiden Süper Lig ekiplerinin takip listesine girdi.

Manisa'dan yeni bir futbol yıldızı çıkıyor

“Takımımın şampiyonluğu benim performansımdan daha önemli” diyen Ensar Ulukaya, mütevazı tavrıyla da beğeni topladı. İzleyiciler, Ensar’ın gelecek vadeden bir oyuncu olduğunu ifade ederek “Manisa’dan yeni bir yıldız yükseliyor” yorumunu yaptı.

Yerel yönetimin gençliğe yatırımı karşılık buldu

Yunusemre Belediyesi’nin gençlik ve spor alanında yaptığı yatırımlar, bu başarıyla taçlandı. Belediyenin desteklediği altyapı çalışmaları sayesinde genç sporcular hem gelişim fırsatı buluyor hem de ulusal düzeyde kendilerini gösterebiliyor. Yunusemre Belediye yetkilileri, elde edilen başarıdan dolayı büyük gurur duyduklarını belirtti.

Türk futbolunun yeni umudu olabilir

Türk futbolunun son yıllarda Arda Güler, Kenan Yıldız gibi genç yıldızları dünya sahnesine taşıdığı bir dönemde Ensar Ulukaya’nın da benzer bir çıkış yapması bekleniyor. Süper Lig kulüplerinin radarına giren Ensar, gelecekte adından sıkça söz ettirecek genç oyuncular arasında yer alabilir.