Fransa’da yaşayan 53 yaşındaki Anne isimli bir kadın, iki yıl önce Facebook'tan gelen bir mesajla hayatının şokunu yaşadı. Mesajı atan kişinin ünlü oyuncu Brad Pitt olduğunu düşünen kadın, kısa süre içinde onunla bir ilişki yaşamaya inandı. Ancak bu "Brad Pitt", aslında usta bir dolandırıcıydı.

Anne, sahte Pitt ile yalnızca mesajlaşarak iletişim kurdu. Dolandırıcı, oyuncunun yapay zeka destekli videolarını ve fotoğraflarını göndererek inandırıcılığını artırdı. Telefonla konuşma tekliflerini ise “yoğunluk” bahanesiyle sürekli geri çevirdi.

Evlilik vaadiyle milyonlar kaybetti

Aylar içinde duygusal olarak tamamen bu sahte ilişkiye bağlanan Anne, sahte Brad Pitt’in evlilik teklifini kabul etti. Ancak bu durum, onun milyoner kocasından boşanmasına neden oldu. Dolandırıcı, "kanser tedavisi", "gümrük masrafları" ve "hediyeler" gibi bahanelerle kadından toplamda 800 bin euro talep etti. Anne, dolandırıldığını fark ettiğinde iş işten geçmişti.

Sekiz ay boyunca kandırıldığını anlayamayan Anne, gerçeği Brad Pitt'in yeni sevgilisiyle basına yansıyan fotoğraflarını gördüğünde fark etti. Şikayetçi olan kadın için bir soruşturma başlatıldı. Şu anda depresyon nedeniyle bir klinikte tedavi görüyor.